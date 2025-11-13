На Полтавщині безпритульний собака покусав шістьох людей — тварину відловили

У Полтавській області безпритульний собака напав на людей: постраждали дві жінки та четверо підлітків. Усім їм надали медичну допомогу. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Поліціянти разом із кінологами та ветеринарами відловили тварину. Собаку помістили на карантин, де фахівці спостерігатимуть за її станом.
Обставини інциденту з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, що в Україні зростає захворюваність на сказ. Також у Кременчуці представили проєкт майбутнього притулку для тварин.
