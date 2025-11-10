{user_fullname}
Топ новина, Кременчук

У Кременчуці представили проєкт майбутнього притулку для тварин: центр зможе вмістити до 300 собак

Сьогодні, 17:02

 

Новий центр замінить діючий пункт тимчасової перетримки безпритульних тварин

У Кременчуці вже готовий проєкт створення сучасного притулку для тварин, який відповідатиме європейським стандартам утримання. Його ідею представники КП «Спецсервіс-Кременчук» презентували сьогодні, 10 листопада, під час засідання депутатської комісії.

Новий притулок має стати повноцінним центром догляду, де буде передбачено ветеринарне відділення, карантинну зону, вольєри та побутові приміщення. Він розрахований приблизно на 300 тварин, що дозволить значно поліпшити умови утримання порівняно з нинішнім пунктом тимчасової перетримки тварин.

 

 

Нині у місті налічується близько 1 250 безпритульних тварин, і фахівці відзначають, що їхня кількість зменшилася у кілька разів після запровадження програми стерилізації.

Для реалізації проєкту планують спочатку визначити земельну ділянку та розробити проєктно-кошторисну документацію. Фінансування очікують залучити за рахунок міжнародних грантів та донорських програм, а не з міського бюджету.

Попередньо площа земельної ділянки, необхідної для розташування притулку, становить 3200 м2. Планується, що після будівництва притулку КП «Спецсервіс-Кременчук» повністю переїде на те місце.

Нагадаємо, у Кременчуці на ремонт пункту тимчасового утримання безпритульних тварин виділяли майже пів мільйона гривень.

Автор: Яна Гудзь
Теги: Спецсервіс-Кременчук притулок безпритульні тварини собаки
