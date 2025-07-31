У Кременчуці відремонтують пункт тимчасового утримання безпритульних тварин за майже пів мільйона гривень

Комунальне підприємство «Спецсервіс-Кременчук» замовив капітальний ремонт території пункту тимчасового утримання безпритульних тварин, що розташоване на вулиці Левка Лукʼяненка 48/75. Очікувана вартість робіт — 469 тисяч 968 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Участь у закупівлі взяв лише один учасник — ФОП Бєлкіна Ганна Миколаївна, з пропозицією у таку ж вартість, що і запропонувало підприємство, без зменшення. Відремонтувати пункт мають до 25 серпня.
Нагадаємо, у червні на КП «Спецсервіс-Кременчук» проводили ремонт вольєрів для котів.
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