Удар був такої сили, що одяг і речі дівчат відкинуло на кілька десятків метрів: у Полтаві взяли під варту поліціянта, який збив 17-річних сестер (доповнено)

У Полтаві взяли під варту поліціянта, який у неділю в нетверезому стані збив на смерть двох 17-річних сестер. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Запобіжний захід обирали у Шевченківському райсуді Полтави. Суд задовольнив клопотання прокурора та призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, подія сталася 30 листопада у Карлівці. Відомо, що загиблі дівчата йшли узбіччям дороги, коли на них наїхав автомобіль. Після ДТП водій спочатку втік, але згодом повернувся. За попередньою інформацією, він був напідпитку.

На місце аварії оперативно виїхали слідчі ДБР. Правоохоронця затримали та повідомили йому про підозру за ч.4 ст.286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох людей. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Учора водієві правоохоронці повідомили про підозру.

Жителька Карлівки Оксана Соколовська. Суспільне Полтава

Як повідомила Суспільному місцева жителька Оксана Соколовська, тіла дівчат знайшли її сусіди.

— Вони гуляли з собакою, вони знайшли цих дітей. Вони йшли, а воно ж темно, тут же освітлення взагалі немає, вони ішли і побачили, що щось лежить. І жінка чоловікові говорить: «Ану підсвіти ліхтариком від телефона подивитися, що то». І вони кажуть: «Оксано, там двоє убитих дівчат, туди не йди, не дивися». Із трійняток оці дівчатка. Їх трійня, дві оце загинуло, — сказала вона.

Удар був такої сили, що одяг і речі дівчат відкинуло на кілька десятків метрів, додала Оксана Соколовська.

— Взуття дитини — кросівки валялися отут, це я їх бачила через вікно, десь тут куртка, ходили речі ті дитячі збирали. А дитина лежала отут, де оце стовп, а може, там трішки далі, одну точно бачила — пакетами накрита, а друга, мабуть, також десь поряд була, — розповіла пані Оксана.

Трійнята, двоє із яких загинули у ДТП. Instagram/verk.a16

Керівник відділу поліції міста стверджує, що весь особовий склад засуджує колегу.

— Хочу висловити співчуття близьким, родині дівчаток за цей ганебний вчинок. Весь особовий склад засуджує цей вчинок і співчуває рідним та близьким, — повідомив т.в.о. керівника відділу поліції міста Карлівка Сергій Ковальчук.