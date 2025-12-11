Фотоконкурс «Святкові хвостики»: дев'яті учасники — кіт Маріо та кішка Маргоша
Сьогодні, 19:01
Фото улюбленців надсилайте на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня
Дев’яті учасники фотоконкурсу — кіт Маріо та кішка Маргоша.
— З новорічним настроєм до вас завітали кіт Маріо та кішка Маргоша! Ці бешкетники вже знімають іграшки з ялинки та грають ними. Сподіваюсь, ялинка дочекається Нового року! — написала власниця Наталія Кравченко з селища Семенівка, Кременчуцький район.
Яскравий та веселий фотоконкурс тваринок у новорічному вбранні триває.
Умови участі прості:
- Одягніть свого улюбленця (кішку, собаку, хом’ячка, папугу чи іншу домашню зірку) у святкове вбрання.
- Зробіть креативне фото.
- Надішліть його нам на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня з коротким підписом: ім’я тваринки та кілька слів про її новорічний настрій, ваші ПІБ та контактні дані.
Наймиліші та найоригінальніші образи прикрасять шпальти нашого святкового номера газети!
Зробіть свого улюбленця зіркою нашої газети!
Головний приз — сертифікат від «Зоорум».
З нетерпінням чекаємо ваших чарівних світлин!
