Кременчук, Культура, Афіша

«Дитинство під небом війни»: галерея запрошує на презентацію кліпу (афіша)

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 93

Вхід вільний

Кременчуцька міська художня галерея запрошує на презентацію музичного кліпу «Дитинство під небом війни». Кліп створений за ініціативи Управління культури Бахмутської міської ради.

У кліпі звучать голоси дітей із Бахмутської громади — дітей, які втратили свої домівки, але не втратили силу, талант і віру у майбутнє.

— Це голос нового покоління, яке виступає поруч із музикантами Заслуженого академічного зразково-показового оркестру Збройних Сил України. Це не просто перегляд кліпу. Це зустріч із правдою, болем і надією. Це історії дітей війни, які мають бути почутими. І для яких важлива наша підтримка, — йдеться в повідомленні.

На вас чекає:

  • прем’єрний показ музичного кліпу;
  • виступи авторів та ініціаторів проєкту;
  • емоційна зустріч із юними виконавцями.

Коли: 14 грудня о 12.00
Де: Кременчуцька міська художня галерея (вул. М. Коцюбинського, 4)
Вхід вільний.

Організатори заходу:

  • Бахмутська міська рада, Управління культури
  • Кременчуцька міська рада, Управління культури і туризму.

Захід проходить у межах національного проєкту з об’єднання громад «Пліч-о-пліч».


0
Автор: Мирослава Українська
Теги: кліп галерея презентація Бахмут
Вверх