Кременчуцька міська художня галерея запрошує на презентацію музичного кліпу «Дитинство під небом війни». Кліп створений за ініціативи Управління культури Бахмутської міської ради.
У кліпі звучать голоси дітей із Бахмутської громади — дітей, які втратили свої домівки, але не втратили силу, талант і віру у майбутнє.
На вас чекає:
Коли: 14 грудня о 12.00
Де: Кременчуцька міська художня галерея (вул. М. Коцюбинського, 4)
Вхід вільний.
Організатори заходу:
Захід проходить у межах національного проєкту з об’єднання громад «Пліч-о-пліч».
