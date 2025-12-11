«Дитинство під небом війни»: галерея запрошує на презентацію кліпу (афіша)

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 93

Кременчуцька міська художня галерея запрошує на презентацію музичного кліпу «Дитинство під небом війни». Кліп створений за ініціативи Управління культури Бахмутської міської ради.

У кліпі звучать голоси дітей із Бахмутської громади — дітей, які втратили свої домівки, але не втратили силу, талант і віру у майбутнє.

— Це голос нового покоління, яке виступає поруч із музикантами Заслуженого академічного зразково-показового оркестру Збройних Сил України. Це не просто перегляд кліпу. Це зустріч із правдою, болем і надією. Це історії дітей війни, які мають бути почутими. І для яких важлива наша підтримка, — йдеться в повідомленні.

На вас чекає:

прем’єрний показ музичного кліпу;

виступи авторів та ініціаторів проєкту;

емоційна зустріч із юними виконавцями.

Коли: 14 грудня о 12.00

Де: Кременчуцька міська художня галерея (вул. М. Коцюбинського, 4)

Вхід вільний.