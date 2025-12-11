У Кременчуці створять Центр підтримки мешканців Лиманської громади

11 грудня на засіданні виконавчого комітету у Кременчуці погодили передачу в оренду нежитлового приміщення Лиманській громаді. Мова йде про приміщення площею 203,1 кв.м на вулиці Університетська (стара назва — вулиця Першотравнева), 23. Там планують створити Центр підтримки мешканців Лиманської громади.

Як розповів під час засідання виконкому міський голова Кременчука Віталій Малецький, цей Центр буде продовженням центру життєстійкості «Місце сили. Кременчук», який нині працює за цією ж адресою.

— Це ми будемо робити тут спільно з нашими партнерами Лиманської громади такий молодіжний центр, продовжуючи той, який ми зробили наш центр життєстійкості, — сказав Малецький.

Нагадаємо, у Кременчуці відкрили Центр підтримки переселенців «ЯМаріуполь».