У Кременчуці відкрили Центр підтримки переселенців «ЯМаріуполь»

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 0

Центр розташований на вулиці Небесної Сотні, 30а. Звернутися по допомогу може будь-який маріуполець, який мешкає в Кременчуці

Сьогодні, 19 липня у Кременчуці урочисто відкрили Центр підтримки переселенців з окупованого міста Маріуполь. Це вже 28 центр, відкритий на території України. Саме тут нові кременчужани з Маріуполя зможуть не лише поспілкуватися одне з одним, але й отримати широкий спектр послуг.

— «ЯМаріуполь» — це мережа центрів підтримки маріупольських переселенців по всій Україні. Наша мета — підтримати людей, які пережили жахи блокади та окупацію Маріуполя. Центри «ЯМаріуполь» допомагають їм розпочати все наново. Люди отримують максимальну увагу, турботу та стовідсоткове розуміння. Надається всебічна підтримка: від розв'язання гуманітарних проблем до працевлаштування, від психологічного супроводу до юридичних консультацій, — розповів мер міста Маріуполь Вадим Бойченко, який був присутній на відкритті.

Допомагають у цьому партнери.

— Разом з нами маріупольцям долають усі труднощі, адаптуються та повертаються до нормального життя. У центрах маріупольці гуртуються заради підтримки один одного та у бажанні повернутися в рідне місто після деокупації. Бо Маріуполь продовжує жити не у будівлях, а у маріупольцях! — додав Бойченко.

— Ми постійно отримуємо звернення від наших громадян. Запитів дуже багато з будь-якими проблемами. Ми маємо вже 165 000 звернень і на державному, регіональному та місцевому рівнях вирішуємо їх. На жаль не все можна швидко змінити, але у нас вже багато прикладів, якими ми пишаємось. Вчора, наприклад, ми відкрили 10-поверховий соціальний будинок у Дніпрі, в який заселили сім'ї. Це перша черга, але буде ще друга, третя. Я сподіваюсь, що ми домовимось і з кременчуцькою владою й почнемо тут розв'язувати житлові питання наших громадян, — сказав Вадим Бойченко.

Він в деталях розповів про можливості житлової програми (дізнатися подробиці можна у юриста в новому Центрі), про працевлаштування, про оздоровлення дорослих та дітей (для маріупольців є безкоштовні програми), зупинився на підтримці освітнього процесу, розповів про взаємодію з ветеранами, з людьми похилого віку й запросив звертатися в Центр всіх, хто потребує допомоги.

На відкритті центру також був присутній мер Кременчука Віталій Малецький. Він розповів, що наразі у нашому місті багато маріупольців, їх гостинно прийняли в громаду та допомагають, але відкриття такого центру для людей дуже важливо. Тут вони зможуть зустрічатися, спілкуватися, ділитися своїми новинами, радостями й труднощами, отримувати корисну інформацію, гуманітарну допомогу тощо.

Керівниця центру «ЯМаріуполь» Ірина Бондаренко розповіла про заплановану діяльність й показала приміщення, де все обладнане для комфортного перебування відвідувачів.

Крім фахівців за напрямками, тут є кабінет для надання першої первинної допомоги. В ньому є кардіограф, апарат для вимірювання тиску, ліки, які маріупольцям нададуть безкоштовно. Також тут обладнана кімната для дітей, де вони можуть проводити дозвілля.

Пані Ірина розповіла про можливість вже сьогодні отримати гуманітарну допомогу, про різні програми для всіх вікових категорій.

Наприкінці заходу меру Кременчука й меру Маріуполя дві дружини полонених військових подарували прапори бригад, де служили їх чоловіки, й картини, виконані в техніці алмазної вишивки.