У Кременчуці відкрили Центр підтримки переселенців «ЯМаріуполь»

Центр розташований на вулиці Небесної Сотні, 30а. Звернутися по допомогу може будь-який маріуполець, який мешкає в Кременчуці
Сьогодні, 19 липня у Кременчуці урочисто відкрили Центр підтримки переселенців з окупованого міста Маріуполь. Це вже 28 центр, відкритий на території України. Саме тут нові кременчужани з Маріуполя зможуть не лише поспілкуватися одне з одним, але й отримати широкий спектр послуг.
Допомагають у цьому партнери.
Він в деталях розповів про можливості житлової програми (дізнатися подробиці можна у юриста в новому Центрі), про працевлаштування, про оздоровлення дорослих та дітей (для маріупольців є безкоштовні програми), зупинився на підтримці освітнього процесу, розповів про взаємодію з ветеранами, з людьми похилого віку й запросив звертатися в Центр всіх, хто потребує допомоги.
На відкритті центру також був присутній мер Кременчука Віталій Малецький. Він розповів, що наразі у нашому місті багато маріупольців, їх гостинно прийняли в громаду та допомагають, але відкриття такого центру для людей дуже важливо. Тут вони зможуть зустрічатися, спілкуватися, ділитися своїми новинами, радостями й труднощами, отримувати корисну інформацію, гуманітарну допомогу тощо.
Керівниця центру «ЯМаріуполь» Ірина Бондаренко розповіла про заплановану діяльність й показала приміщення, де все обладнане для комфортного перебування відвідувачів.
Крім фахівців за напрямками, тут є кабінет для надання першої первинної допомоги. В ньому є кардіограф, апарат для вимірювання тиску, ліки, які маріупольцям нададуть безкоштовно. Також тут обладнана кімната для дітей, де вони можуть проводити дозвілля.
Пані Ірина розповіла про можливість вже сьогодні отримати гуманітарну допомогу, про різні програми для всіх вікових категорій.
Наприкінці заходу меру Кременчука й меру Маріуполя дві дружини полонених військових подарували прапори бригад, де служили їх чоловіки, й картини, виконані в техніці алмазної вишивки.
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