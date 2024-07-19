У Ворсклі потонув чоловік

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18 липня о 18.00 у Полтаві, на річці Ворскла, стався нещасний випадок на воді, внаслідок якого загинув чоловік. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Тіло з води дістали працівники Рятувально-водолазної служби Полтавської міської ради. Підрозділи ДСНС не залучались.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, що за пів року смертність на воді в Україні перевищила річну статистику 2023 року.