Надзвичайні новини

На Лубенщині чоловік підірвався на гранаті

Сьогодні, 13:54

 Його госпіталізували, поліція встановлює обставини

10 грудня близько 17.40 у селі Вільшанка Лубенської громади травмувався місцевий житель. Про це повідомили медики, які звернулися до поліції.

На місце виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти. За попередньою інформацією, 62-річний чоловік отримав тілесні ушкодження внаслідок вибуху гранати. Його госпіталізували.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Поліція встановлює всі обставини події та джерело походження боєприпасу.

Нагадаємо, нещодавно у Гадячі вночі чоловік кинув дві страйкбольні гранати — у нього знайшли й бойову.

