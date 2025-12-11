На Лубенщині чоловік підірвався на гранаті

10 грудня близько 17.40 у селі Вільшанка Лубенської громади травмувався місцевий житель. Про це повідомили медики, які звернулися до поліції.
На місце виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти. За попередньою інформацією, 62-річний чоловік отримав тілесні ушкодження внаслідок вибуху гранати. Його госпіталізували.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Поліція встановлює всі обставини події та джерело походження боєприпасу.
Нагадаємо, нещодавно у Гадячі вночі чоловік кинув дві страйкбольні гранати — у нього знайшли й бойову.
