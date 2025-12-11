Поліція розшукує зниклого 33-річного Володимира Дузя

З 9 грудня мешканець Полтави перестав виходити на звʼязок. Поліція проводить розшук
З 9 грудня 33-річний Дузь Володимир Петрович, перебуваючи в Києві, перестав виходити на звʼязок, подальше його місце перебування ніхто не знає. Про це повідомляє поліція Полтавщини.
Прикмети чоловіка: зріст-205 см, вага близько 100 кг, має спортивну статуру. Зліва на шиї має татуювання у вигляді герба України.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо можливого місця перебування чоловіка, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: (050)580-49-40 або 102.
Нагадуємо, поліція Полтавщини розшукує 46 -річного зниклого безвісти Віталія Луньова.
