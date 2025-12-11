У Кременчуці на благоустрій території навколо гуртожитку на Троїцькій виділяють 2 млн грн

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 89

На оголошений ще у вересні тендер ніхто із потенційних виконавців не зайшов, тож замовник украдатиме із майбутнім підрядником прямий договір

Кременчук спрямує 2 мільйони гривень на облаштування території навколо гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб, що на вулиці Троїцькій. Про це стало відомо сьогодні, 11 грудня, на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради.

Відомо, що замовником благоустрою території буде КЖЕП «Автозаводське». Як повідомила його очільниця Оксана Кійло, тендер на проведення робіт оголосили ще у вересні, але ніхто із потенційних виконавців на нього не зайшов. Тож вони тепер можуть укладати із підрядником прямий договір.

Оксана Кійло також додала, що уже є попередня домовленість із підрядником, який проводив роботи в середині гуртожитку — він дав згоду і на роботи з благоустрою території.

Нагадаємо, у серпні на проведення ремонтних робіт у приміщенні гуртожитку додатково виділяли ще 9 мільйонів гривень.