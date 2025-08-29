У Кременчуці додатково спрямовують ще майже 9 млн грн на облаштування житла для ВПО

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 340

У Кременчуці спрямовують ще майже 9 мільйонів гривень на ремонт у гуртожитку, виділеному під житло для переселенців. Про це стало відомо на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету та фінансів сьогодні, 29 серпня.

Відомо, що ці кошти отримає КЖЕП «Автозаводське», яке й займається ремонтом приміщення. Гроші направлять на проведення капітального ремонту у приміщеннях загального користування та громадського простору на першому поверсі будинку багатоквартирного типу на Троїцькій, 71/73.

На комісії також розповіли, що за основним договором на це гроші не виділяли — тільки на ремонт житлових приміщень. Ці ж кошти спрямовують на ремонт сходових майданчиків із 1 по 9 поверх та на облаштування громадського простору на першому поверсі. Загальна площа, яку необхідно облаштувати на сходових майданчиках — 376 кв. м, а на першому поверсі — 460 кв. м.

Нагадаємо, весною на облаштування житлових приміщень у гуртожитку додатково виділяли 519 тисяч гривень.