Наслідки атаки РФ на енергооб’єкти у Кременчуцькому районі: ДСНС показала фото з місця пожеж

Сьогодні, 12:56

Уночі 11 грудня росіяни вдарили по енергооб’єктах у Кременчуцькому районі. Через прямі влучання й падіння уламків там виникли масштабні пожежі. Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Частину осередків рятувальники загасили протягом ночі. Зранку вогнеборці ліквідували й решту пожеж. До гасіння залучили пожежний потяг «Укрзалізниці», майже 190 рятувальників та 59 одиниць техніки.