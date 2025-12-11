Наслідки атаки РФ на енергооб’єкти у Кременчуцькому районі: ДСНС показала фото з місця пожеж

Уночі 11 грудня росіяни вдарили по енергооб’єктах у Кременчуцькому районі. Через прямі влучання й падіння уламків там виникли масштабні пожежі. Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Частину осередків рятувальники загасили протягом ночі. Зранку вогнеборці ліквідували й решту пожеж. До гасіння залучили пожежний потяг «Укрзалізниці», майже 190 рятувальників та 59 одиниць техніки.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі. Працювала протиповітряна оборона. Значну кількість цілей було збито. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут. Постраждалих немає.
Додамо, що у Кременчуцькій громаді було чутно серію вибухів. У Повітряних силах попереджали про рух безпілотників у бік Кременчука. Також військові писали про рух ракети на місто.
