Солдат із Горішніх Плавнів посмертно отримав орден «За мужність»

Солдата Євгена Кошляка із Горішніх Плавнів посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Нагороду присвоєно Указом Президента України № 885/2025 від 4 грудня. Про це повідомили у Горішньоплавнівській міськраді.
Відзнаку присвоїли за особисту мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.
Нагадаємо, у листопаді у Кременчуці вручили посмертні нагороди рідним полеглих захисників.
