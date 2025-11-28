«Ми плачемо не за ними, а за собою, що ми лишились без них.» У Кременчуці вручили посмертні нагороди рідним полеглих захисників

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 502

Сьогодні, 28 листопада, начальник адміністративного відділення Кременчуцького районного ТЦК та СП майор Сергій Батир разом із начальником Кременчуцької РВА Олександром Аленіним передали державні нагороди рідним військовослужбовців, які віддали своє життя за Україну.

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня відзначений молодший лейтенант Дмитро Садовенко. Орденом «За мужність» ІІІ ступеня відзначено Артема Скирду та Владислава Мельничука.

Дмитро Садовенко народився 1 червня 1999 року в Кременчуці, навчався в ліцеї № 30. До 2022 року служив в лавах 93 ОМБр Холодний Яр. Брав участь у бойових діях на найгарячіших напрямках. Після повномасштабного російського вторгнення командував стрілецькою ротою у лавах 17 ОВМБр імені Костянтина Пестушка (на той час — 17 ОТБр). Загинув під час ведення бойових дій в місті Суджа Курської області РФ. Нагороду отримала мама полеглого офіцера.

Артем Скирда народився 15 квітня 1983 року в Кременчуці. Тут же закінчив школу № 31, а потім Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. З початку російсько-української війни у 2014 році Артем долучився до лав ЗСУ. У складі 8-ої окремої санітарно-автомобільної роти рятував поранених воїнів на Луганщині та Донеччині. Після демобілізації вступив на службу до Патрульної поліції. З перших днів повномасштабного російського вторгнення приєднався до 72 ОМБр імені Чорних Запорожців бойовим медиком. Загинув під час російського штурму позицій під Вугледаром на Донеччині 25 січня 2023 року.

Владислав Мельничук народився в Кременчуці 19 грудня 1994 року, закінчив гімназію № 21 та ПТУ № 5. До служби у війську був музикантом, грав у гурті «Синдром Котара». Військову службу проходив на посаді оператора БПЛА відділення розвідки 82 ОДШБр. Загинув 10 червня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Полтавка на Донеччині.

Також медаллю «За військову службу в Україні» та орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородили Сергія Петінова.

— Я бачила його юристом. Він був тамким худеньким і високим, думала, не готовий до служби, але він про неї ще з 15 років мріяв. Я не плачу за ним. І ви, мами не плачте, пишайтесь своїми синами. Я пишаюсь. Навіть трохи соромно, що син був більш мужнім та сильнішим за своїх батьків. Слава героям! — після нагородження промовила одна з мам полеглих героїв.

Нагадаємо, 18 листопада у стінах РВА посмертно відзначили орденами «За мужність» молодшого сержанта Романа Гонтарєва та солдата Валерія Раковича.