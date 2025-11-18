Олена Шуляк
Кременчук, Воїни світла, Війна

Вони назавжди вписали свої імена в історію України: у Кременчуці рідним полеглих героїв передали посмертні нагороди

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 436

 

Молодшого сержанта Романа Гонтарєва посмертно відзначили орденом «За мужність» ІІ ступеня. Полеглого солдата Валерія Раковича нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Сьогодні, 18 листопада, у стінах Кременчуцької райвійськадміністрації рідним полеглих у боях за Україну захисників передали їхні нагороди.

Молодшому сержанту Роману Гонтарєву посмертно присвоїли орден «За мужність» ІІ ступеня, а солдата Валерія Раковича відзначили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

 

Вручили нагороди близьким загиблих бійців начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін та начальник відділення Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Тарас Саражин.

 

Молодший сержант Роман Гонтарєв розпочав службу у лавах Збройних сил за контрактом у липні 2020 року. Служив на посаді головного сержанта взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти. Загинув 22 травня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу села Серебрянка Бахмутського району на Донеччині. Нагороду полеглого захисника отримала його мати, Нінель Миколаївна.

«Він тримав небо для того, щоб ми жили»: у Кременчуці попрощалися із полеглим на війні Романом Гонтарєвим

 

Після нагородження жінка пригадала сина.

— Він був світлою дитиною. Він до друзів ставився з великою повагою, і його так само всі поважали. Ніколи ні з ким не конфліктував, завжди намагався усе вирішити по-доброму. 

 

Пригадала Нінель Миколаївна і те, що син розповідав про військову служу.

— Він служив в аеророзвідці і все розказував, що чисельність противника значно перевищує наших військових. І казав: те, як ми усе це відстоюємо — це просто щось неймовірне, — ділиться жінка.

Солдат Валерій Ракович служив на посаді старшого стрільця у десантно-штурмовому відділенні. Помер захисник 31 березня 2025 року у військовому шпиталі західного регіону, де лікувався від отриманих поранень, які отримав на Курщині. Нагороду полеглого захисника отримала його донька.

Помер внаслідок отриманого в бою поранення: у Кременчуці попрощалися із захисником Валерієм Раковичем

 

За словами дівчини, батько був хорошою, життєрадісною людиною.

По закінченню нагородження Олександр Аленін висловив щирі співчуття рідним загиблих військових та нагадав, що із будь-якими питаннями чи проблемами вони завжди можуть звернутися до Кременчуцької РВА, де їм завжди допоможуть.

Автор: Яна Гудзь
Теги: нагородження війна воїни світла загиблі орден «За мужність»
