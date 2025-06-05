«Він тримав небо для того, щоб ми жили»: у Кременчуці попрощалися із полеглим на війні Романом Гонтарєвим

Сьогодні, 5 червня, у Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою за Україну захисника Романа Гонтарєва. Народився чоловік 12 червня 1994 року у селі Черкаське поблизу Слов’янська на Донеччині. Навчався у місцевій школі, освіту згодом здобував у Слов’янському фаховому коледжі транспортної інфраструктури та Донбаській державній машино-будівній академії. Працював на Слов’янській ТЕЦ.
У Кременчуці рідні Романа проживали як внутрішньо переміщені особи, тож і прощання із захисником відбувалося саме тут.
Двоюрідна сестра загиблого, Яна, розповідає: сьогодні їхня родина приїхала висловити свою честь і повагу полеглому героєві.
Яна додає: Роман завжди був дуже життєрадісним та енергійним. І мав одну особливість — завжди хотів їсти. Каже: це було першим, що він завжди питав, коли приходив додому чи приїздив у гості — чи є щось поїсти.
За словами військовослужбовця із позивним «Лиман», Роман розпочав службу у лавах Збройних сил України за контрактом у липні 2020 року.
У полеглого бійця лишилися мати, дружина та донька. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали захисника на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Романа Гонтарєва.
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