«Він тримав небо для того, щоб ми жили»: у Кременчуці попрощалися із полеглим на війні Романом Гонтарєвим

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 160

Родом захисник був із Донеччини і загинув також при захисті рідної землі

Сьогодні, 5 червня, у Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою за Україну захисника Романа Гонтарєва. Народився чоловік 12 червня 1994 року у селі Черкаське поблизу Слов’янська на Донеччині. Навчався у місцевій школі, освіту згодом здобував у Слов’янському фаховому коледжі транспортної інфраструктури та Донбаській державній машино-будівній академії. Працював на Слов’янській ТЕЦ.

У Кременчуці рідні Романа проживали як внутрішньо переміщені особи, тож і прощання із захисником відбувалося саме тут.

Двоюрідна сестра загиблого, Яна, розповідає: сьогодні їхня родина приїхала висловити свою честь і повагу полеглому героєві.

— Роман був надзвичайно життєрадісний та сміливий. Останні три з половиною роки він був на передовій і тримав небо для того, щоб ми жили. Цю втрату ніхто й ніколи не зможе компенсувати, цей біль завжди буде з нами. І жодні слова не допоможуть применшити його. Ми будемо завжди пам’ятати і завжди пишатися всім, що робив Роман, адже це був його свідомий вибір, — ділиться жінка.

Яна додає: Роман завжди був дуже життєрадісним та енергійним. І мав одну особливість — завжди хотів їсти. Каже: це було першим, що він завжди питав, коли приходив додому чи приїздив у гості — чи є щось поїсти.

— Ми завжди вітали один одного з днем народження. І коли він мене вітав востаннє минулого року, то у повідомленні написав: Яна, живи своє життя, насолоджуйся ним, а мирне небо ми вам забезпечимо, — розповідає жінка.

За словами військовослужбовця із позивним «Лиман», Роман розпочав службу у лавах Збройних сил України за контрактом у липні 2020 року.

— Служив на посаді головного сержанта взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти. Загинув 22 травня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу села Серебрянка Бахмутського району на Донеччині. Світла пам’ять захиснику! — додає Лиман.

У полеглого бійця лишилися мати, дружина та донька. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали захисника на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Романа Гонтарєва.