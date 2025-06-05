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Надзвичайні новини

У Кременчуці знову «замінували» торгові центри

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 86

 

На місцях працюють відповідні служби, аби перевірити повідомлення

Сьогодні, 5 червня, у Кременчуці знову надійшло повідомлення про замінування торгівельних центрів. Відповідна інформація почала ширитися між містянами та у соціальних мережах.

Відомо, що на місцях уже працюють відповідні спецслужби та перевіряють інформацію щодо замінування.

Зазначимо, що у січні Полтавщина потрапила до п’ятірки областей за кількістю «замінувань» закладів освіти.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.

Також варто додати, що нещодавно у Полтаві правоохоронці затримали чоловіка, який неодноразово надсилав фейкові повідомлення про замінування критичної інфраструктури та інших об'єктів.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: мінування замінування
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