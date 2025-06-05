Внаслідок ракетного обстрілу по Полтавщині померло двоє людей — ОВА

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У лікарні померли двоє поранених внаслідок ракетного удару по навчальному полігону на Полтавщині 4 червня. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут 5 червня.

— За уточненою інформацією Сухопутних військ, лікарям, на жаль, не вдалося врятувати життя двох людей, які зазнали поранень внаслідок атаки ворога по навчальному полігону, — йдеться у повідомленні.

Що відомо про атаку росіян по Полтавщині 4 червня

4 червня, близько 13.46 у Полтаві пролунали звуки вибухів. Пізніше у Сухопутних військах повідомили, що Росія поцілила ракетою по території одного із навчальних підрозділів області. Є поранені.