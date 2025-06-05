Внаслідок ракетного обстрілу по Полтавщині померло двоє людей — ОВА

Росіяни поцілили в один із навчальних центрів області
У лікарні померли двоє поранених внаслідок ракетного удару по навчальному полігону на Полтавщині 4 червня. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут 5 червня.
4 червня, близько 13.46 у Полтаві пролунали звуки вибухів. Пізніше у Сухопутних військах повідомили, що Росія поцілила ракетою по території одного із навчальних підрозділів області. Є поранені.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.