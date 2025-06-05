Телефони, велосипед, гроші, золото: у Горішніх Плавнях судили серійного крадія

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 99

Обвинувачений вкрав золоті прикраси у своєї бабусі, а тоді мобільний телефон із банківською карткою, з якої зняв понад 20 тисяч гривень

У Горішніх Плавнях судили «серійного» крадія, який за місяць вкрав золоті прикраси, два мобільні телефони, банківську картку, із якої зняв понад 20 тисяч гривень та велосипед. Про це йдеться у вироку Горішньоплавнівського міського суду від 2 червня.

У матеріалах справи зазначено, що упродовж місяця, із 8 березня по 6 квітня, обвинувачений скоїв 10 крадіжок.

Так він вкрав у своєї бабусі золоті прикраси — хрестик та ланцюжок. Далі за кілька днів у приміщенні магазину АТБ вкрав мобільний телефон, який лежав біля кавового апарату. Під чохлом телефона знаходилася банківська картка та пін-код до неї. Упродовж того ж дня чоловік 6 разів знімав із картки гроші та розраховувався нею у магазинах — таким чином незаконно заволодів 21 тис. 519 грн.

За кілька тижнів обвинувачений вкрав на вулиці припаркований велосипед, який власник залишив без нагляду, а за три дні скоїв ще одну крадіжку — у приміщенні магазину «Мрія» вкрав із прилавку мобільний телефон.

Під час судового засідання обвинувачений визнав себе винним у скоєному та підтвердив усі факти злочинів, викладені у матеріалах слідства.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка в умовах воєнного стану) та призначив йому покарання терміном на 5 років та 3 місяці ув'язнення. Крім того, обвинувачений також має сплатити 5366 грн матеріальної та 10 тис. грн моральної шкоди власнику вкраденого велосипеда.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, у лютому кременчуцькі правоохоронці затримали серійного крадія, який за два місяці скоїв 20 крадіжок.