ГО "Захист держави"
Молодь, яка не шукає «легких шляхів»: у Полтаві відбулася розмова про майбутнє без корупції
Олена Шуляк
Українські школярі можуть розраховувати на гарячі обіди й наступного року – нардеп Олена Шуляк
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

На Полтавщині викрили браконьєрів, які полювали з гарпунними рушницями в межах заповідної території

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 149

 

Завдані збитки сягнули понад 670 тисяч гривень

Сьогодні, 11 грудня інспектори Полтавського рибоохоронного патруля в акваторії Кам’янського водосховища, на території регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський», де будь-який вилов риби заборонений, викрили двох браконьєрів, які ловили рибу пневматичними гарпунними рушницями. Про це повідомили у пресслужбі рибоохоронпатруля.

 

Відомо, що близько 1.00 рибоохоронці виявили трьох чоловіків, які здійснювали незаконний вилов водних біоресурсів забороненими засобами. Порушники використовували дюралюмінієвий човен «Прогрес-2» з двигуном, підсвічували воду фарою від акумулятора та стріляли в рибу — такий спосіб є суворо забороненим. Один із браконьєрів утік під час фіксації правопорушення.

 

За попередніми розрахунками, збитки рибному господарству становлять 670 тисяч 118 гривень. На місце викликали поліцію, яка вилучила гарпунні рушниці, човен з обладнанням та добуті водні ресурси.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України — незаконне зайняття рибним промислом.

Нагадаємо, близько місяця тому у Сулинському заказнику правоохоронці виявили понад пів кілометра браконьєрських сіток: збитки сягнули понад 1,6 млн грн.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський обласний рибоохоронний патруль
Теги: браконьєри рибоохоронний патруль
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх