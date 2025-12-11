На Полтавщині викрили браконьєрів, які полювали з гарпунними рушницями в межах заповідної території

Сьогодні, 11 грудня інспектори Полтавського рибоохоронного патруля в акваторії Кам’янського водосховища, на території регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський», де будь-який вилов риби заборонений, викрили двох браконьєрів, які ловили рибу пневматичними гарпунними рушницями. Про це повідомили у пресслужбі рибоохоронпатруля.

Відомо, що близько 1.00 рибоохоронці виявили трьох чоловіків, які здійснювали незаконний вилов водних біоресурсів забороненими засобами. Порушники використовували дюралюмінієвий човен «Прогрес-2» з двигуном, підсвічували воду фарою від акумулятора та стріляли в рибу — такий спосіб є суворо забороненим. Один із браконьєрів утік під час фіксації правопорушення.

За попередніми розрахунками, збитки рибному господарству становлять 670 тисяч 118 гривень. На місце викликали поліцію, яка вилучила гарпунні рушниці, човен з обладнанням та добуті водні ресурси.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України — незаконне зайняття рибним промислом.

Нагадаємо, близько місяця тому у Сулинському заказнику правоохоронці виявили понад пів кілометра браконьєрських сіток: збитки сягнули понад 1,6 млн грн.