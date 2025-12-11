Яйця та молоко дорожчають, а овочі та дизель дешевшають: моніторинг цін на Кременчуччині

Сьогодні, 22:00

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 11 грудня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Упродовж цього тижня на Кременчуччині спостерігається зниження цін на овочі борщового набору та дизельне пальне, а подорожчали яйця та молоко.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпали під цей моніторинг. Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

яйця курячі — на 0,50 грн за десяток;

молоко — на 0,70 грн за 0,9 л;

подешевшали:

капуста — на 0,52 грн за кг;

буряк — на 0,22 грн за кг;

морква — на 0,17 грн за кг.

цибуля — на 0,10 грн за кг;

дизельне пальне — на 0,25 грн за л.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, тижнем раніше на Кременчуччині такс само яйця дорожчали, а овочі дешевшали.

