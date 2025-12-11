ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік намагався сокирою вбити рідну матір

Сьогодні, 20:28 Переглядів: 224

 

Поліція повідомила чоловіку про підозру у вчинені кримінального злочину – йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі

Подія сталась уночі 10 грудня близько 02.00 в одному із сіл Полтавського району. Розпочато досудове розслідування. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

У ході проведення першочергових оперативних та слідчих дій встановлено, що в ході конфлікту 31-річний чоловік за місцем їхнього мешкання спочатку завдав побоїв своїй 61-річній матері, після чого взяв сокиру та заподіяв їй декілька ударів. У тяжкому стані медики доставили жінку до лікарні.

— До нас надійшло повідомлення від самого фігуранта, після чого на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, оперативники та спеціалісти-криміналісти. Фігуранта негайно було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та наразі йому вже повідомлено про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство. Також слідчими вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, — зазначив начальник відділу № 2 Полтавського районного управління поліції Віктор Гончарук.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кременчуці пенсіонер вдарив чоловіка сокирою по голові. А на Полтавщині 43-річний чоловік намагався вбити колишню дружину сокирою.

Автор: Віктор Крук
