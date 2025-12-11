Де у п’ятницю, 12 грудня, в Кременчуці планово вимикатимуть світло

Завтра, 12 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Енергетики проводитимуть роботи з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00:
Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що на завтра «Полтаваобленерго» ввело графіки погодинних відключень електроенергії.
Ми також повідомляли, що завтра на Полтавщині застосують графік обмеження потужності для промислових споживачів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.