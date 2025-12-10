Фотоконкурс «Святкові хвостики»: сьомий учасник кокер-спанієль Барні

Сьомий учасник фотоконкурсу «Святкові хвостики» — кокер-спанієль Барні.

— Мене звати Барні! Я дуже чекаю Нового року! Особливо смачних страв, які я тихенько зможу скуштувати, поки мої господарі не бачать.