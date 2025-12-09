Фотоконкурс «Святкові хвостики»: п'ятий учасник кіт Муня
Сьогодні, 16:31
Фото улюбленців надсилайте на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня
П’ятий учасник фотоконкурсу «Святкові хвостики» — кіт Муня, 7 років, канадський сфінкс.
— Мене просили одягнути «святковий look». Здається, щось пішло не так… — підписала фото котомама Дар’я Мізіна.
Яскравий та веселий фотоконкурс тваринок у новорічному вбранні триває.
Умови участі прості:
- Одягніть свого улюбленця (кішку, собаку, хом’ячка, папугу чи іншу домашню зірку) у святкове вбрання.
- Зробіть креативне фото.
- Надішліть його нам на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня з коротким підписом: ім’я тваринки та кілька слів про її новорічний настрій, ваші ПІБ та контактні дані.
Наймиліші та найоригінальніші образи прикрасять шпальти нашого святкового номера газети!
Зробіть свого улюбленця зіркою нашої газети!
Головний приз — сертифікат від «Зоорум».
З нетерпінням чекаємо ваших чарівних світлин!
