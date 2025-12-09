На Полтавщині судили чоловіка за відмову від проходження військово-лікарської комісії

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0

Суд призначив йому штраф за ухилення від військового обліку

На Полтавщині судили чоловіка, який відмовився проходити військово-лікарську комісію. Про це стало відомо із вироку Карлівського районного суду від 3 грудня.

У матеріалах справи зазначено, що подія сталася у листопаді 2025 року у приміщенні одного із територіальних центрів комплектування. Відомо, що військовозобов’язаний чоловік відмовився отримувати повістку та проходити військово-лікарську комісію, хоча був поінформований про воєнний стан і загальну мобілізацію. Факт відмови зафіксував в офіційному акті офіцер обліку мобілізаційної роботи.

Під час досудового розслідування обвинувачений визнав провину та погодився на спрощений розгляд справи без участі сторін у засіданні.

Суд кваліфікував дії чоловіка за ч. 1 ст. 337 (ухилення від військового обліку або навчальних зборів) Кримінального кодексу України та призначив йому штраф у розмірі 5100 гривень.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили ще одного чоловіка за відмову від проходження ВЛК: той заявив, що його били і зламали ребро.