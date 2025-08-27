На Полтавщині судили чоловіка за відмову від проходження ВЛК: той заявив, що його били і зламали ребро

Обвинувачений також повідомив, що перебуває на обліку в Кременчуці, не проходив і не хоче проходити ВЛК, бо має поганий стан здоров’я

На Полтавщині судили чоловіка, який відмовився від проходження військово-лікарської комісії. Про це стало відомо із вироку Машівського районного суду від 25 серпня.

У матеріалах справи зазначено, що 1 лютого 2025 року обвинувачений відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож на основі цього старший офіцер відділення обліку мобілізаційної роботи склав відповідний акт.

Таким чином суд кваліфікував дії чоловіка за ч. 1 ст. 337 Кримінального кодексу України — ухилення військовозобов`язаного від військового обліку після попередження від уповноваженої особи.

Під час допиту обвинувачений свою вину визнав частково — підтвердив, що дійсно відмовився проходити ВЛК. За його словами, того дня зранку він йшов на роботу, до нього під'їхали представники групи оповіщення, перевірили документи і сказали, щоб він їхав з ними. Чоловік відмовився, далі його почали бити та відвезли, ймовірно, до приміщення ТЦК. Обвинувачений додає, що бити його продовжили й наступного дня, зокрема зламали йому ребро. Медичної допомоги йому не надали — дали тільки таблетку знеболювального. Також чоловік розповів, що перебуває на обліку у Кременчуці, ВЛК проходив давно, після початку повномасштабного вторгнення не проходив і не збирається проходити, оскільки має поганий стан здоров’я. Щодо побиття представниками групи оповіщення до поліції не звертався.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 337 ККУ та призначив йому покарання у вигляді 8500 грн штрафу.

