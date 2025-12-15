«Це був наш «платиновий» фонд». В Кременчуці попрощались з полеглим героєм Віталієм Кандибою

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 1 884

Старший солдат народився 18 серпня 1995 року в місті Стаханов Луганської області, а коли Віталію був один рік, сімʼя переїхала до Кременчука. Навчався в гімназії № 18, закінчив ВПУ № 7 після чого здобув вищу освіту в Кременчуцькому національному університеті ім. Остроградського.

З 2015 року по 2018 проходив службу в лавах ЗСУ, мав статус Учасника бойових дій.

Олег, близький друг воїна, згадав Віталія як дуже світлу, прекрасну та щиру людину:

— Він був моїм другом, кумом і братом. Воював з самого початку в АТО. Потім приєднався до війська в 2022-му році. На жаль, ця клята війна забрала одного з найкращих людей. Я дивлюсь, що люди йдуть і йдуть, а квіти не закінчуються, і це щось таки говорить про нього.

— Особисто з Віталієм Олеговичем я не був знайомий, але в моєму підрозділі служить його батько. Це, як то кажуть, є «золотий фонд» підрозділу, а це був «платиновий». Така ситуація, що нікому не побажаєш, це не природно, коли батьки хоронять своїх дітей,—розповів командир зенітно-ракетної батареї, Олексій Бартич.

Віталій Олегович був ультрасом футбольного клубу «Кремінь», активно підтримував команду в місті та на виїздах.

— Віталіка знаю з 14 року, разом були в секторі «Кремня», потім у Правому секторі, тільки після оголошення, що він загинув, я дізнався, що ми служили в одній ракетній бригаді, але були в різних містах. З тих хлопців, які були з нами на секторі, він був не дуже примітним серед активістів, але от ті, хто був найактивнішим, нічого не роблять, а такі, наче тихі і мовчазні як Віталік… Він пішов із перших днів і загинув смертю героя, — знайомий Костянтин.



Загинув 4 грудня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Підпільне Дніпропетровської області.

У 30-річного військового залишились мати, дружина та донька. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали військовослужбовця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.