Полтавець забив дружину до смерті

Сьогодні, 14:17 Переглядів: 407

У Полтаві поліція затримала місцевого жителя, якого підозрюють у заподіянні смертельних тілесних ушкоджень дружині. Трагедія сталася 12 грудня близько 19.00 в одній із квартир Шевченківського району міста. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, під час сварки 56-річний чоловік завдав тілесних ушкоджень своїй 58-річній дружині. Від отриманих травм жінка померла.

Начальник Полтавського районного управління поліції Петро Скічко повідомив, що слідчі вже оголосили чоловікові підозру. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Кримінальне провадження відкрили за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що чоловіка, який убив співмешканку й три місяці жив з її тілом, засудили на 11 років.