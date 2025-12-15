Наступного року українці старші за 40 років зможуть безоплатно пройти скринінг здоров’я: як працюватиме програма

Після підтвердження участі в програмі «Дія.Картку» надійдуть кошти на скринінг, а ті, хто не користуєтеся «Дією», також зможуть пройти обстеження за програмою «Скринінг здоров’я 40+»

З 1 січня 2026 року кожен українець віком від 40 років зможе пройти комплексне медичне обстеження, а держава це оплатить. Уряд затвердив порядок реалізації програми «Скринінг здоров’я 40+». Про це повідомила пресслужби Мінцифри.

— Мета програми — виявити ризики серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем ментального здоров’я на ранніх етапах. Війна і постійний стрес значно знизили віковий поріг цих хвороб, тому вчасна перевірка — це шанс запобігти тяжким наслідкам, — йдеться в повідомленні.

Як це працюватиме?

Долучитися до програми максимально просто, бо все автоматизовано. Не потрібно носити стоси паперів чи стояти в чергах за направленнями.

На 30-й день після вашого дня народження (якщо вам виповнилося 40 років або більше) в застосунок «Дія» надійде запрошення.

Після підтвердження участі в програмі на вашу «Дія.Картку» впродовж кількох днів надійдуть кошти на скринінг.

Ці кошти цільові (фарбовані) — їх можна витратити виключно на оплату скринінгу в медичному закладі, який доєднався до програми.

Ті, хто не користуєтеся «Дією», також зможуть пройти обстеження за програмою «Скринінг здоров’я 40+». Для цього потрібно буде замовити пластикову картку зі спеціальним рахунком в одному з банків-партнерів та звернутися до найближчого ЦНАПу. Адміністратори допоможуть подати заявку та прив’язати рахунок, на який надійдуть кошти.

Що входить у скринінг:

Анкетування: оцінка ризиків серцево-судинних хвороб, діабету 2 типу та проблем ментального здоров’я.

Лабораторні дослідження: показують роботу серця, судин, нирок.

Фізикальне обстеження: вимірювання тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту, окружності талії тощо.

— За результатами ви отримаєте чіткі рекомендації щодо способу життя або, за потреби, призначення лікування. Необхідні препарати можна буде отримати безоплатно або з невеликою доплатою за програмою Доступні ліки, — пояснюють у Мінцифри. — пояснюють у Мінцифри.

Де проходитимуть обстеження?

Медичний заклад, де пройти обстеження, людина обирає самостійно. Він може бути як державний, так і комунальний чи приватний. Головна умова — лікарня чи клініка має бути в переліку учасників програми (цей список незабаром оприлюднить НСЗУ). Місце реєстрації не має значення: скринінг можна пройти там, де вам зручно.

— Після 40 років ризик хронічних захворювань різко зростає. Понад 1,3 млн українців уже хворіють на діабет, а хвороби системи кровообігу є однією з найчастіших причин інвалідності. Скринінг — це можливість подбати про себе, доки хвороба не почала діяти. Очікуйте на сповіщення в Дії та піклуйтеся про своє здоров’я , — резюмують у повідомленні.

