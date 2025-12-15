Наступного року українці старші за 40 років зможуть безоплатно пройти скринінг здоров’я: як працюватиме програма

Після підтвердження участі в програмі «Дія.Картку» надійдуть кошти на скринінг, а ті, хто не користуєтеся «Дією», також зможуть пройти обстеження за програмою «Скринінг здоров’я 40+»
З 1 січня 2026 року кожен українець віком від 40 років зможе пройти комплексне медичне обстеження, а держава це оплатить. Уряд затвердив порядок реалізації програми «Скринінг здоров’я 40+». Про це повідомила пресслужби Мінцифри.
Долучитися до програми максимально просто, бо все автоматизовано. Не потрібно носити стоси паперів чи стояти в чергах за направленнями.
На 30-й день після вашого дня народження (якщо вам виповнилося 40 років або більше) в застосунок «Дія» надійде запрошення.
Після підтвердження участі в програмі на вашу «Дія.Картку» впродовж кількох днів надійдуть кошти на скринінг.
Ці кошти цільові (фарбовані) — їх можна витратити виключно на оплату скринінгу в медичному закладі, який доєднався до програми.
Ті, хто не користуєтеся «Дією», також зможуть пройти обстеження за програмою «Скринінг здоров’я 40+». Для цього потрібно буде замовити пластикову картку зі спеціальним рахунком в одному з банків-партнерів та звернутися до найближчого ЦНАПу. Адміністратори допоможуть подати заявку та прив’язати рахунок, на який надійдуть кошти.
Що входить у скринінг:
Медичний заклад, де пройти обстеження, людина обирає самостійно. Він може бути як державний, так і комунальний чи приватний. Головна умова — лікарня чи клініка має бути в переліку учасників програми (цей список незабаром оприлюднить НСЗУ). Місце реєстрації не має значення: скринінг можна пройти там, де вам зручно.
Нагадаємо, у жовтні ми писали, що українці після 40 років отримуватимуть гроші на чекап через застосунок «Дія».
