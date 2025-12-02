Олена Шуляк
Полтавщина

Процес легалізації зброї та боєприпасів триває. В області задекларували понад 500 одиниць вогнепальної зброї

Сьогодні, 15:41 Переглядів: 102

 Від початку процесу декларування у підрозділах поліції Полтавщини 477 громадян облікували свою зброю

Станом на 2 грудня, поліцейські вже задекларували 501 одиницю вогнепальної зброї та понад 179 тисяч набоїв різного калібру. Зокрема 304 одиниці нарізної та 197 — гладкоствольної. Про це повідомляється на сайті поліції Полтавщини.

Після огляду, фахівці перевіряють відомості, ставлять зброю на облік, видають повідомлення про декларування та розказують власниками про правила безпеки та відповідальність за їх порушення. Після чого зброю та набої для відповідального зберігання повертають громадянам.

Після завершення воєнного стану громадяни, за бажанням, зможуть поставити зброю на облік, як ту, що дозволена для використання та зберігання. 

Процес же декларування, як кажуть в поліції, досить простий і не займає багато часу, а добровільна здача зброї або її декларування звільняє вас від кримінальної відповідальності за статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Про алгоритм декларування детальніше можна дізнатись на порталі Верховної Ради України.

До середини листопада цього року, зброю задекларувало понад 430 тисяч осіб, про це читайте на сайті Телегрфу.

Автор: Катерина Животовська
