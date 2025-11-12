ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині понад 430 осіб задекларували вогнепальну зброю

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 140

 

Поліція облікувала 482 одиниці зброї й понад 171 тис. набоїв

На Полтавщині громадяни задекларували у поліції 482 одиниці вогнепальної зброї та понад 171 тис.220 набоїв. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полатвській області.

За даними правоохоронців, правом декларування зброї скористалися 432 громадянина. Із загальної кількості облікованої зброї 289 одиниць — нарізної, 193 — гладкоствольної. Серед нарізної зафіксовано 225 автоматів, 45 карабінів і гвинтівок та 19 пістолетів/револьверів.

 

Після візуального огляду та перевірки відомостей дозвільна служба оформила повідомлення про декларування, роз’яснила правила безпеки й відповідальність за їх порушення. Задекларовану зброю та набої повернули декларантам для зберігання на законних підставах.

За інформацією поліції, після завершення воєнного стану громадяни, за бажанням, зможуть поставити цю зброю на облік як дозволену до використання та зберігання.

Нагадаємо, станом на кінець жовтня на Полтавщині громадяни задекларували в поліції понад 450 одиниць вогнепальної зброї та понад 150 тисяч набоїв.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: зброя декларування
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

