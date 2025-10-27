На Полтавщині задекларували понад 450 одиниць вогнепальної зброї та понад 150 тисяч набоїв

Від листопада 2024 року на Полтавщині задекларували 455 одиниць вогнепальної зброї та понад 155 тисяч набоїв різного калібру. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За його словами, йдеться про:

271 одиницю нарізної зброї (зокрема 212 автоматів);

184 одиниці гладкоствольної зброї;

понад 155 тисяч набоїв.

Усе задеклароване майно поліцейські облікували після візуального огляду, роз’яснили правила зберігання та видали повідомлення про декларування. Зброю та набої повернули декларантам для відповідального зберігання.

Закон про декларування зброї, що перебуває у цивільних осіб, набув чинності в листопаді 2024 року. Він передбачає можливість добровільного декларування або здачі вогнепальної зброї без притягнення до кримінальної відповідальності.

Якщо ви володієте незареєстрованою зброєю або боєприпасами — зверніться до найближчого відділення поліції та задекларуйте їх. Це просто, швидко і без наслідків, — зазначають у поліції.

Після завершення воєнного стану зброю можна буде зареєструвати офіційно.

Нагадаємо, станом на початок вересня в області було задекларовано 390 одиниць вогнепальної зброї.