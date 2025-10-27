Олена Шуляк
Стало відомо, скільки заплатять українці за світло цієї зими
ГО "Захист держави"
Конференція громадських організацій у Полтаві: спільні дії в умовах війни
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині задекларували понад 450 одиниць вогнепальної зброї та понад 150 тисяч набоїв

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 90

 

Поліція закликає добровільно реєструвати знайдену зброю — це звільняє від кримінальної відповідальності

Від листопада 2024 року на Полтавщині задекларували 455 одиниць вогнепальної зброї та понад 155 тисяч набоїв різного калібру. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За його словами, йдеться про:

  • 271 одиницю нарізної зброї (зокрема 212 автоматів);

  • 184 одиниці гладкоствольної зброї;

  • понад 155 тисяч набоїв.

 

Усе задеклароване майно поліцейські облікували після візуального огляду, роз’яснили правила зберігання та видали повідомлення про декларування. Зброю та набої повернули декларантам для відповідального зберігання.

Закон про декларування зброї, що перебуває у цивільних осіб, набув чинності в листопаді 2024 року. Він передбачає можливість добровільного декларування або здачі вогнепальної зброї без притягнення до кримінальної відповідальності.

Якщо ви володієте незареєстрованою зброєю або боєприпасами — зверніться до найближчого відділення поліції та задекларуйте їх. Це просто, швидко і без наслідків, — зазначають у поліції.

Після завершення воєнного стану зброю можна буде зареєструвати офіційно.

Нагадаємо, станом на початок вересня в області було задекларовано 390 одиниць вогнепальної зброї.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: зброя декларування
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх