Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині понад 350 громадян вже легалізували знайдену вогнепальну зброю та боєприпаси

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 233

 

Серед задекларованих 390 одиниць вогнепальної зброї 177 автоматів

Від початку процесу декларування мешканці Полтавщини вже облікували у підрозділах поліції області 390 одиниць зброї та більше ніж 122 тисячі набоїв різного калібру. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов. 
З набуттям чинності закону «Про внесення змін до Закону України „Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України“ щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю», 351 особа звернулася до підрозділів поліції області аби задекларувати зброю та набої до неї.

 

— Станом на 9 вересня поліцейські Полтавщини вже задекларували громадянам 390 одиниць вогнепальної зброї. Зокрема, 224 одиниці — нарізної та 166 — гладкоствольної. Серед нарізної зброї — 177 автоматів, 33 одиниці нарізних карабінів та гвинтівок і 14 пістолетів. Також мешканці області задекларували понад 122380 набоїв різного калібру, — зазначив генерал поліції третього рангу Євген Рогачов.

Після візуального огляду фахівці дозвільної служби перевірили отримані відомості, облікували зброю, видали повідомлення про декларування, роз’яснили правила безпеки й відповідальність за їх порушення. Задекларовану зброю та набої до неї поліцейські повернули декларантам для відповідального зберігання.

— Після завершення воєнного стану громадяни, за бажанням, зможуть цю зброю поставити на облік як таку, що дозволена до використання та зберігання, — зазначають правоохоронці.

 

В поліції нагадують, що алгоритм декларування досить простий та не займає багато часу. Тож, якщо ви знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї — необхідно негайно їх задекларувати. Зробити це можна у найближчому відділенні поліції. При зверненні при собі необхідно мати пакет документів (письмова заява, паспорт, ідентифікаційний код, витяг про місце проживання/реєстрації, фотокартка 3,5×4,5).

— Пам’ятайте, що добровільне декларування або здача зброї звільняє громадян від кримінальної відповідальності за статтею 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, санкція якої передбачає до 7 років позбавлення волі. Легалізуйте зброю та боєприпаси і зберігайте її на законних підставах! — закликає поліція Полтавщини.

Нагадаємо, 12 серпня ми повідомляли, що жителі Полтавщини задекларували понад 350 одиниць зброї та 98 тисяч набоїв.

А станом на липень на Полтавщині громадяни вже задекларували понад 320 одиниць вогнепальної зброї та майже 80 тисяч набоїв.

Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини декларування легалізація зброї боєприпаси
