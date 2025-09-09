На Полтавщині понад 350 громадян вже легалізували знайдену вогнепальну зброю та боєприпаси

Від початку процесу декларування мешканці Полтавщини вже облікували у підрозділах поліції області 390 одиниць зброї та більше ніж 122 тисячі набоїв різного калібру. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов.
З набуттям чинності закону «Про внесення змін до Закону України „Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України“ щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю», 351 особа звернулася до підрозділів поліції області аби задекларувати зброю та набої до неї.
Після візуального огляду фахівці дозвільної служби перевірили отримані відомості, облікували зброю, видали повідомлення про декларування, роз’яснили правила безпеки й відповідальність за їх порушення. Задекларовану зброю та набої до неї поліцейські повернули декларантам для відповідального зберігання.
В поліції нагадують, що алгоритм декларування досить простий та не займає багато часу. Тож, якщо ви знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї — необхідно негайно їх задекларувати. Зробити це можна у найближчому відділенні поліції. При зверненні при собі необхідно мати пакет документів (письмова заява, паспорт, ідентифікаційний код, витяг про місце проживання/реєстрації, фотокартка 3,5×4,5).
Нагадаємо, 12 серпня ми повідомляли, що жителі Полтавщини задекларували понад 350 одиниць зброї та 98 тисяч набоїв.
А станом на липень на Полтавщині громадяни вже задекларували понад 320 одиниць вогнепальної зброї та майже 80 тисяч набоїв.
