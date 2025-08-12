Олена Шуляк
Надзвичайні новини

Жителі Полтавщини задекларували понад 350 одиниць зброї та 98 тисяч набоїв

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 123

 Процес триває з листопада 2024 року

Від початку декларування мешканці Полтавщини облікували у підрозділах поліції 351 одиницю вогнепальної зброї та понад 98 тисяч набоїв різного калібру. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Серед задекларованої зброї — 195 одиниць нарізної та 156 гладкоствольної. Нарізна зброя включає 152 автомати, 43 нарізні карабіни, гвинтівки та пістолети (револьвери). Після візуального огляду та перевірки даних фахівці дозвільної служби повернули зброю власникам для відповідального зберігання, роз’яснивши правила безпеки та відповідальність за їх порушення.

Закон про вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження зі зброєю набув чинності у листопаді 2024 року. Після завершення воєнного стану громадяни зможуть поставити зброю на облік як таку, що дозволена до використання.

Поліція нагадує: задекларувати зброю можна у будь-якому відділенні, маючи заяву, паспорт, ідентифікаційний код, витяг про місце проживання та фотокартку. Добровільне декларування або здача звільняє від кримінальної відповідальності за ст. 263 ККУ, яка передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що станом на липень на Полтавщині громадяни вже задекларували понад 320 одиниць вогнепальної зброї та майже 80 тисяч набоїв.

Автор: Руслана Горгола
Теги: зброя декларування
