На Полтавщині задекларували понад 320 одиниць зброї та майже 80 тисяч набоїв

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 92

На Полтавщині вже задекларували 321 одиницю вогнепальної зброї та понад 79 тисяч набоїв. Про це повідомив начальник обласної поліції Євген Рогачов.

Після набуття чинності закону про вдосконалення порядку поводження зі зброєю, 291 житель області звернувся до поліції для декларування. На облік поставлено 175 одиниць нарізної зброї (зокрема 133 автомати, 30 карабінів і гвинтівок, 12 пістолетів) та 146 — гладкоствольної. Також зареєстровано понад 79 тисяч набоїв різного калібру.

Поліціянти провели огляд, перевірили документи, облікували зброю й видали підтвердження про декларування. Задекларовану зброю повернули власникам на відповідальне зберігання.

Після завершення воєнного стану громадяни зможуть офіційно зареєструвати цю зброю для зберігання та використання.

У поліції нагадують: добровільне декларування або здача зброї звільняє від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що станом на 5 липня жителі Полтавської області задекларували в поліції 298 одиниць вогнепальної зброї та понад 77 тисяч набоїв різного калібру.