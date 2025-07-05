Жителі Полтавщини задекларували майже 300 одиниць зброї та понад 77 тисяч набоїв

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 84

У поліції нагадують: зброю, що зберігається без реєстрації, потрібно декларувати

Станом на 5 липня жителі Полтавської області задекларували в поліції 298 одиниць вогнепальної зброї та понад 77 тисяч набоїв різного калібру. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

За його словами, серед задекларованої зброї — 169 одиниць нарізної та 129 — гладкоствольної. Зокрема:

130 автоматів

27 карабінів та гвинтівок

12 пістолетів і револьверів

Після візуального огляду фахівці дозвільної служби перевірили документи, внесли зброю до реєстру та видали повідомлення про декларування. Декларантам також роз’яснили правила безпечного зберігання та відповідальність за їх порушення. Уся зброя та боєприпаси повернуті власникам.

У поліції нагадують: недекларована зброя вважається незаконною і за її зберігання передбачена кримінальна відповідальність. Декларування — це можливість уникнути покарання.

Раніше ми писали, що за 2024 рік поліціянти вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї, 16 тисяч гранат, 747 гранатометів та майже 2 мільйони набоїв.