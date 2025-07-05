Колишнім керівникам поліції Полтавщини та Кременчука присвоїли генеральські звання

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Президент України підписав укази про присвоєння спеціальних звань голові Нацполіції та начальнику поліції Одещини

4 липня Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння чергових спеціальних звань керівникам Національної поліції України.

Відповідно до Указу №458/2025, голові Національної поліції Івану Вигівському присвоєно звання генерала поліції другого рангу. До призначення на цю посаду Вигівський у 2020 році очолював поліцію Полтавської області.

Згідно з Указом №461/2025, начальнику Головного управління Нацполіції в Одеській області Івану Жуку присвоєно звання генерала поліції третього рангу. Жук очолював поліцію Кременчука у 2020 році.

Нагадаємо, що 4 липня виповнилось 10 років із дня створення Національної поліції України.