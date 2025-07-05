У Полтаві дві родини, які втратили житло через обстріл, отримають по 300 тисяч гривень

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 109

У Полтаві дві родини, які повністю втратили будинки через нещодавній російський обстріл, отримають по 300 тисяч гривень матеріальної допомоги з бюджету громади. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Полтавської міськради 4 липня.

Ще 50 тисяч гривень виплатять родині з маленькими дітьми, чий будинок було частково пошкоджено внаслідок тієї ж атаки. Загалом на допомогу постраждалим виділили перший пакет фінансування у розмірі 650 тисяч гривень.

У міській раді зазначили, що грошову допомогу надають із резервного фонду бюджету громади. Це лише перша хвиля виплат — подальшу допомогу планують на основі актів обстеження житла.

Нагадаємо, уранці 3 липня у Полтавській громаді пролунали вибухи. У Сухопутних військах повідомили про влучання російських безпілотників у приміщення Полтавського ОТЦК та СП, а також розташований поруч приватний житловий будинок. Т.в.о. Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут підтвердив загибель 2 людей.

Відомо про руйнування 32 будівель — 14 багатоквартирних будинків, 9 приватних домоволодінь, 2 заклади освіти, 6 об’єктів підприємницької діяльності. Також пошкоджень зазнали 158 вікон та 6 покрівель на будинках.

Кількість постраждалих зросла — нині це 64 особи. Серед них — переважно цивільні, двоє поліціянтів. Наразі відомо, що внаслідок влучання постраждали двоє військовослужбовців терцентру та двоє працівниць Збройних сил України.