Кременчуківці б'ють на сполох: після атаки дронів на вулиці Лікаря Богаєвського досі не прибрали уламки

Місцеві мешканці скаржаться на небезпеку та бездіяльність влади
Більше тижня минуло після того, як уламки збитих дронів пошкодили приміщення та автівки у Кременчуці, а територія на вулиці Лікаря Богаєвського досі не очищена від уламків. Про це редакції повідомила кременчуківка Тетяна.
Нагадаємо, що 26 червня, близько 23.00, кременчужани чули серію вибухів. Згодом стало відомо, що внаслідок падіння уламків у Кременчуці постраждали: супермаркет, пародонтологічний кабінет лікарні та транспортні засоби.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.