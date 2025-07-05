Кременчуківці б'ють на сполох: після атаки дронів на вулиці Лікаря Богаєвського досі не прибрали уламки

Сьогодні, 11:50 Переглядів: 120

Більше тижня минуло після того, як уламки збитих дронів пошкодили приміщення та автівки у Кременчуці, а територія на вулиці Лікаря Богаєвського досі не очищена від уламків. Про це редакції повідомила кременчуківка Тетяна.

«На Богаєвського 5 вже тиждень скло після останньої атаки росіян "спочиває" просто на тротуарі. Купа скла там, де прохід до АЗС. Може міська влада не знає? Чи не знає, хто має прибирати? Чи там не ходять їх діти?» — написала вона та надіслала до редакції відео.