Уламки боєприпасу, що сьогодні впали, пошкодили автобус ФК «Кремінь»

Сьогодні, 10:24 Переглядів: 351

Люди не постраждали

Уламки боєприпасу, що сьогодні впали вулиці Героїв Маріуполя, пошкодили автобус ФК «Кремінь». Про це повідомили на сесії Кременчуцької міськради 27 червня, передає кореспондент «Кременчуцького Телеграфа».

Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що під час збиття російського дрона пошкоджений клубний автобус, який раніше Кременчук отримав у подарунок від литовського міста Алітус:

— Автобус потребує ремонту. Разом із громадою будемо вирішувати, як його швидко відновити, щоби хлопці могли знову їздити на змагання.

Нагадаємо, що 26 червня, близько 23.00, кременчужани чули серію вибухів. Згодом стало відомо, що внаслідок падіння уламків у Кременчуці постраждали: супермаркет, пародонтологічний кабінет лікарні та транспортні засоби.