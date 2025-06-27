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Кавуни ще не доспіли, зате подешевшали ягоди: що почому на ринку Кременчука

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 331 Коментарів: 1

На Центральному ринку з’явилося більше овочів та ягід. Подешевшали малина, черешня й капуста. Стабільна ціна на молочку. Актуальний моніторинг — у нашому матеріалі

27 червня на Центральному ринку Кременчука зросла пропозиція літніх овочів та ягід. Місцева черешня та малина стали доступнішими, а сезон полуниці майже завершився.

Овочі: баклажани б’ють ціновий рекорд

  • Кабачки — 20 грн/кг
  • Огірки — 33 грн/кг
  • Капуста — 30 грн/кг
  • Картопля молода — 30 грн/кг
  • Баклажани — 130 грн/кг
  • Помідори (жовті та червоні) — 90 грн/кг
  • Перець — 140 грн/кг

 

Ягоди: малина дешевша, смородина йде в банках

  • Полуниця — 170 грн/кг (на завершенні сезону)
  • Черешня — 170–180 грн/кг (минулого тижня — до 250 грн)
  • Малина — 120 грн/л (минулого тижня — 170 грн)
  • Порічка, смородина, аґрус — 100 грн/л
  • Чорниця — 320 грн/кг
  • Порічка біла — 20 грн/пластиковий стакан

 

Молочна продукція: ціни стабільні

  • Молоко свіже — 30–35 грн/л
  • Сметана — 160 грн/л
  • Домашні яйця — 60 грн/десяток
  • Сир жирний — 160 грн/кг
  • Сир знежирений — 120 грн/кг
  • Масло — 400–450 грн/кг
  • Вершки — 450 грн/л

 

М’ясо та сало

  • Свинина на рівні минулого тижня — 350 грн.
  • Яловичина:
    Вирізка — 280 грн/кг
    Ошийок — 280 грн/кг
    Лопатка на кості — 190 грн/кг
    М’якоть — 230–250 грн/кг
  • Сало:
    Гарне — 270 грн/кг
    Тонке — 100 грн/кг (минулого тижня — 150 грн)
    На засмажку — 30 грн/кг (минулого тижня — 15 грн)
Фото: Леся Лазоренко

Нагадаємо, що ціни на ринку можуть варіюватися залежно від продавця, якості продуктів та обсягу покупки. Найбільше зростання зараз спостерігається на ягоди — попит високий, а врожай у багатьох регіонах постраждав через погоду.

Спостерігаємо далі за цінами — зберігайте матеріал, щоб орієнтуватися під час наступного походу на базар!


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Автор: Руслана Горгола Фото: Леся Лазоренко
Теги: ціни Центральний ринок моніторинг цін
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Коментарі: 1

5 210
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:16

Сало 270 грн, ви з глузду з'їхали? 


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