Кавуни ще не доспіли, зате подешевшали ягоди: що почому на ринку Кременчука
Сьогодні, 10:01
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На Центральному ринку з’явилося більше овочів та ягід. Подешевшали малина, черешня й капуста. Стабільна ціна на молочку. Актуальний моніторинг — у нашому матеріалі
27 червня на Центральному ринку Кременчука зросла пропозиція літніх овочів та ягід. Місцева черешня та малина стали доступнішими, а сезон полуниці майже завершився.
Овочі: баклажани б’ють ціновий рекорд
- Кабачки — 20 грн/кг
- Огірки — 33 грн/кг
- Капуста — 30 грн/кг
- Картопля молода — 30 грн/кг
- Баклажани — 130 грн/кг
- Помідори (жовті та червоні) — 90 грн/кг
- Перець — 140 грн/кг
Ягоди: малина дешевша, смородина йде в банках
- Полуниця — 170 грн/кг (на завершенні сезону)
- Черешня — 170–180 грн/кг (минулого тижня — до 250 грн)
- Малина — 120 грн/л (минулого тижня — 170 грн)
- Порічка, смородина, аґрус — 100 грн/л
- Чорниця — 320 грн/кг
- Порічка біла — 20 грн/пластиковий стакан
Молочна продукція: ціни стабільні
- Молоко свіже — 30–35 грн/л
- Сметана — 160 грн/л
- Домашні яйця — 60 грн/десяток
- Сир жирний — 160 грн/кг
- Сир знежирений — 120 грн/кг
- Масло — 400–450 грн/кг
- Вершки — 450 грн/л
М’ясо та сало
- Свинина на рівні минулого тижня — 350 грн.
- Яловичина:
Вирізка — 280 грн/кг
Ошийок — 280 грн/кг
Лопатка на кості — 190 грн/кг
М’якоть — 230–250 грн/кг
- Сало:
Гарне — 270 грн/кг
Тонке — 100 грн/кг (минулого тижня — 150 грн)
На засмажку — 30 грн/кг (минулого тижня — 15 грн)
Нагадаємо, що ціни на ринку можуть варіюватися залежно від продавця, якості продуктів та обсягу покупки. Найбільше зростання зараз спостерігається на ягоди — попит високий, а врожай у багатьох регіонах постраждав через погоду.
Спостерігаємо далі за цінами — зберігайте матеріал, щоб орієнтуватися під час наступного походу на базар!
Автор: Руслана Горгола
Фото: Леся Лазоренко
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