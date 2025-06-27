Кавуни ще не доспіли, зате подешевшали ягоди: що почому на ринку Кременчука

27 червня на Центральному ринку Кременчука зросла пропозиція літніх овочів та ягід. Місцева черешня та малина стали доступнішими, а сезон полуниці майже завершився.

Нагадаємо, що ціни на ринку можуть варіюватися залежно від продавця, якості продуктів та обсягу покупки. Найбільше зростання зараз спостерігається на ягоди — попит високий, а врожай у багатьох регіонах постраждав через погоду.

Спостерігаємо далі за цінами — зберігайте матеріал, щоб орієнтуватися під час наступного походу на базар!