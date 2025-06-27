Фотофакт: у центрі Кременчука зацвіли кактуси

Неподалік центрального ринку Кременчука на вулиці Шевченка можна побачити невеличку клумбу, на якій яскраво-жовтими кольорами квітнуть кактуси.
За словами еколога Олександра Соколенка, цей вид кактуса називається опунція розпростерта. Він може рости в Україні, оскільки є морозостійким. Батьківщиною опунції є Північна Америка, зокрема пустельні регіони Мексики.
Олександр Соколенко пояснює, що цей вид, як і низка інших рослин, був завезений до України людьми.
За його спостереженнями, перші значні популяції опунції з’явилися в 1990-х роках у Криму. Хоча фахівець не виключає, що кактуси там могли з’явитися і раніше, але помітне поширення почалося саме в 90-ті.
Еколог додає, що всі частини рослини їстівні — як стебла, так і плоди.
Еколог пояснює, що купуючи опунцію для садіння, потрібно бути дуже обережними, адже всі опунції мають дрібні колючки, які в разі доторкання відриваються від рослини і застрягають у шкірі. Тому висаджувати їх краще у грубих рукавицях, бо дрібні колючки дуже важко потім виймати зі шкіри.
Олександр Соколенко додає, що цей кактус може рости і в горщику у квартирі, але там йому буде гірше, адже рослина потребує яскравого освітлення — якщо їй бракуватиме сонця, вона не цвістиме. Опунція вимоглива: вона потребує холодної, сонячної та сухої зими, а у квартирі створити такі умови досить складно.
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