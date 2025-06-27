Фотофакт: у центрі Кременчука зацвіли кактуси

Неподалік центрального ринку Кременчука на вулиці Шевченка можна побачити невеличку клумбу, на якій яскраво-жовтими кольорами квітнуть кактуси.

За словами еколога Олександра Соколенка, цей вид кактуса називається опунція розпростерта. Він може рости в Україні, оскільки є морозостійким. Батьківщиною опунції є Північна Америка, зокрема пустельні регіони Мексики.

«У себе на батьківщині опунція росте в доволі прохолодному середовищі. Цей вид кактуса адаптувався як до холодної погоди вночі, так і до спеки вдень. Саме тому опунція росте навіть у регіонах, де взимку температура повітря ще нижча, ніж в Україні, наприклад, у Канаді. За моїми спостереженнями, опунція легко витримує морози до 30 градусів на відкритому ґрунті», — розповідає Олександр Соколенко.

Як кактуси потрапили до України

Олександр Соколенко пояснює, що цей вид, як і низка інших рослин, був завезений до України людьми.

«Поширення цього виду кактуса почалося, коли розвалився СРСР — люди почали більше подорожувати світом і привозити до України різні рослини. Відкриті кордони прискорили міграцію рослин, зокрема до нас почали потрапляти різні інвазійні види, які раніше тут не росли», — каже еколог.

За його спостереженнями, перші значні популяції опунції з’явилися в 1990-х роках у Криму. Хоча фахівець не виключає, що кактуси там могли з’явитися і раніше, але помітне поширення почалося саме в 90-ті.

«Потім опунція „розповзлася“ на північ Херсонщини, на Одещину, Миколаївщину. А за останні 15 років цей вид кактуса став присутнім по всій території України. Тобто люди, які приїжджали до Криму, розвозили рослину по своїх регіонах. Таким чином, завдяки людям кактус мігрує», — зазначає еколог.

Кактус, яким можна перекусити

Еколог додає, що всі частини рослини їстівні — як стебла, так і плоди.

«Опунцію можна їсти, але є одна пересторога — колючки. В будь-якому разі від них рослину треба очищати перед споживанням. Зазвичай у кулінарії використовують саме плоди опунції. Коли кактус відквітує, з’являються плоди — фіолетового або синього кольору, чимось схожі на невелику сливу. Вони мають багато насіння, але смачні для споживання», — розповідає еколог.

Небезпечні колючки та погодні забаганки

Еколог пояснює, що купуючи опунцію для садіння, потрібно бути дуже обережними, адже всі опунції мають дрібні колючки, які в разі доторкання відриваються від рослини і застрягають у шкірі. Тому висаджувати їх краще у грубих рукавицях, бо дрібні колючки дуже важко потім виймати зі шкіри.

Олександр Соколенко додає, що цей кактус може рости і в горщику у квартирі, але там йому буде гірше, адже рослина потребує яскравого освітлення — якщо їй бракуватиме сонця, вона не цвістиме. Опунція вимоглива: вона потребує холодної, сонячної та сухої зими, а у квартирі створити такі умови досить складно.