Відсьогодні на Полтавщині змінюється розклад приміських потягів

Причина — ремонтні роботи та перехід на літній час. Укрзалізниця попереджає пасажирів про тимчасові зміни
У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині, а також переходом на літній час, Укрзалізниця оновлює графік руху деяких приміських поїздів. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
З 27 червня змінюється розклад поїзда №7011 Полтава-Київська — Гребінка:
Нагадаємо, що також з 24 по 28 червня тимчасово скасовується рух потяга № 6575/6576 Берестин — Полтава-Південна — Берестин. 26 червня — рух потяга № 6726/6723 Ромодан — Гоголеве — Ромодан.
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