Відсьогодні на Полтавщині змінюється розклад приміських потягів

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Причина — ремонтні роботи та перехід на літній час. Укрзалізниця попереджає пасажирів про тимчасові зміни

У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині, а також переходом на літній час, Укрзалізниця оновлює графік руху деяких приміських поїздів. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Що зміниться:

З 27 червня змінюється розклад поїзда №7011 Полтава-Київська — Гребінка:

Відправлення з Полтави-Київської: о 15.10 (було 14:47)

Прибуття до Гребінки: о 18.51 (було 18.55).

Нагадаємо, що також з 24 по 28 червня тимчасово скасовується рух потяга № 6575/6576 Берестин — Полтава-Південна — Берестин. 26 червня — рух потяга № 6726/6723 Ромодан — Гоголеве — Ромодан.