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У Кременчуці прокуратура позивається до міської ради: мова про бездіяльність щодо стану сховищ

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 195

 

Одне з укриттів знаходиться на Першому Занасипі, друге — на Молодіжному

Кременчуцька окружна прокуратура позивається до Кременчуцької міської ради стосовно бездіяльності та невзяття на облік двох укриттів. Про це стало відомо із ухвал Полтавського окружного адміністративного суду.

Відомо, що прокуратура надіслала два позови до Кременчуцької міськради про визнання її бездіяльності протиправною та з проханням зобов’язати її вчинити певні дії.

Так Кременчуцька міськрада не взяла на облік два укриття — на вулиці Ярмарковій, 9 та проїзді Галузевому, 30.

У позовних заявах прокуратура просить визнати протиправною бездіяльність Кременчуцької міської ради щодо невзяття на облік безхазяйного майна та зобов’язати її взяти ці укриття на облік: провести їхню технічну інвентаризацію, звернутися до відповідного органу державної реєстрації із заявою про взяття на облік укриттів та опублікувати оголошення про взяття укриттів на облік у друкованих засобах масової інформації.

Суд прийняв заяви прокуратури та відкрив два адміністративні провадження, а також призначив підготовчі засідання за обома справами на 16 липня.

Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький Телеграф» проводив опитування щодо стану укриттів у місті та їх готовності приймати містян у разі надзвичайних ситуацій. Ви також можете долучитися до опитування та поділитися інформацією про стан укриттів у вашому мікрорайоні.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: суд Кременчуцька окружна прокуратура Кременчуцька міська рада укриття
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