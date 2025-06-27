У Горішніх Плавнях попрощалися із полеглим у бою молодшим сержантом Віктором Мирошниченком

Учора, 26 червня, у Горішніх Плавнях в останню путь провели полеглого у бою за Україну захисника молодшого сержанта Віктора Мирошниченка.
Відомо, що військовослужбовець народився та виріс у Горішніх Плавнях: навчався у середній школі № 3, а згодом — у середньому професійно-технічному училищі № 18, де здобув професію водія та слюсаря з ремонту автомобілів. Упродовж 1992-1994 років пройшов строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті, на підприємствах міста й останнім часом у комунальному підприємстві «СпецЕко».
На початку російсько-української війни, у 2014-2015 роках став на захист Батьківщини, брав участь в антитерористичній операції. Був нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції» та медаллю «За військову службу Україні».
Під час повномасштабної війни чоловіка на службу мобілізували 6 травня 2024 року.
Поховали захисника у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
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