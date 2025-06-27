У Горішніх Плавнях попрощалися із полеглим у бою молодшим сержантом Віктором Мирошниченком

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Захисник почав боронити Україну ще за часів АТО, мав кілька нагород за час служби

Учора, 26 червня, у Горішніх Плавнях в останню путь провели полеглого у бою за Україну захисника молодшого сержанта Віктора Мирошниченка.

Відомо, що військовослужбовець народився та виріс у Горішніх Плавнях: навчався у середній школі № 3, а згодом — у середньому професійно-технічному училищі № 18, де здобув професію водія та слюсаря з ремонту автомобілів. Упродовж 1992-1994 років пройшов строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті, на підприємствах міста й останнім часом у комунальному підприємстві «СпецЕко».

На початку російсько-української війни, у 2014-2015 роках став на захист Батьківщини, брав участь в антитерористичній операції. Був нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції» та медаллю «За військову службу Україні».

Під час повномасштабної війни чоловіка на службу мобілізували 6 травня 2024 року.

24 червня 2024 року під час виконання обов’язків військової служби, вірний військовій присязі, молодший сержант Збройних сил України Віктор Мирошниченко героїчно загинув біля села Очеретине Покровського району Донецької області, — виголосив під час прощальної церемонії міський голова Горішньоплавнівської міської ради Дмитро Биков.

Поховали захисника у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.