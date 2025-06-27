Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Олена Шуляк
Олена Шуляк розповіла, що передбачає закон про ветеранський спорт
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

У Горішніх Плавнях попрощалися із полеглим у бою молодшим сержантом Віктором Мирошниченком

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 78

 

Захисник почав боронити Україну ще за часів АТО, мав кілька нагород за час служби

Учора, 26 червня, у Горішніх Плавнях в останню путь провели полеглого у бою за Україну захисника молодшого сержанта Віктора Мирошниченка.

Відомо, що військовослужбовець народився та виріс у Горішніх Плавнях: навчався у середній школі № 3, а згодом — у середньому професійно-технічному училищі № 18, де здобув професію водія та слюсаря з ремонту автомобілів. Упродовж 1992-1994 років пройшов строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті, на підприємствах міста й останнім часом у комунальному підприємстві «СпецЕко».

На початку російсько-української війни, у 2014-2015 роках став на захист Батьківщини, брав участь в антитерористичній операції. Був нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції» та медаллю «За військову службу Україні». 

Під час повномасштабної війни чоловіка на службу мобілізували 6 травня 2024 року.

24 червня 2024 року під час виконання обов’язків військової служби, вірний військовій присязі, молодший сержант Збройних сил України Віктор Мирошниченко героїчно загинув біля села Очеретине Покровського району Донецької області, — виголосив під час прощальної церемонії міський голова Горішньоплавнівської міської ради Дмитро Биков.

Поховали захисника у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: Горішні Плавні війна воїни світла загиблий Прощання поховання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх