Полунична галета — готуємо смачно з газетою «Для дому і сім'ї»
Сьогодні, 07:03
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Смачний сезонний десерт до вашого столу
Складові:
- 130 г борошна
- 120 г кисломолочного сиру
- 70 г холодного вершкового масла
- 30 г цукру
- 1 ч. л. розпушувача
- дрібка солі
- 230 г полуниці
- 30-40 г цукру
- 1 ст. л. крохмалю
- 1 ст. л. соку лимона
Приготування:
- Розітри мʼяке масло з цукром і сіллю до кремоподібного стану. Додай сир і добре перемішай. Поступово додай борошно (з розпушувачем) і заміси мʼяке тісто. Якщо воно дуже липке — додай ще трохи борошна. Загорни тісто в плівку або пакетик і поклади в холодильник на 30 хвилин, якщо в морозилку, то на 15 хв.
- Порізану полуницю змішай із цукром, крохмалем і лимонним соком.
- Розкачай тісто у круглий пласт приблизно 30 см в діаметрі. Розкачуй тісто одразу на пергаменті, на якому будеш випікати.
- По центру тіста розклади полуницю, залишаючи по краях 5 см вільними. Акуратно загни краї тіста до центру, закриваючи частину начинки.
- Змасти загорнуті краї збитим яйцем і за бажанням можна прикрасити ці краї мигдальними пластівцями.
- Випікай у духовці при 180°С приблизно 35-40 хвилин до золотистої скоринки.
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