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Полунична галета — готуємо смачно з газетою «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 72

 

Смачний сезонний десерт до вашого столу

Складові:

  • 130 г борошна
  • 120 г кисломолочного сиру
  • 70 г холодного вершкового масла
  • 30 г цукру
  • 1 ч. л. розпушувача
  • дрібка солі
  • 230 г полуниці
  • 30-40 г цукру
  • 1 ст. л. крохмалю
  • 1 ст. л. соку лимона

Приготування:

  1. Розітри мʼяке масло з цукром і сіллю до кремоподібного стану. Додай сир і добре перемішай. Поступово додай борошно (з розпушувачем) і заміси мʼяке тісто. Якщо воно дуже липке — додай ще трохи борошна. Загорни тісто в плівку або пакетик і поклади в холодильник на 30 хвилин, якщо в морозилку, то на 15 хв.
  2. Порізану полуницю змішай із цукром, крохмалем і лимонним соком.
  3. Розкачай тісто у круглий пласт приблизно 30 см в діаметрі. Розкачуй тісто одразу на пергаменті, на якому будеш випікати.
  4. По центру тіста розклади полуницю, залишаючи по краях 5 см вільними. Акуратно загни краї тіста до центру, закриваючи частину начинки.
  5. Змасти загорнуті краї збитим яйцем і за бажанням можна прикрасити ці краї мигдальними пластівцями.
  6. Випікай у духовці при 180°С приблизно 35-40 хвилин до золотистої скоринки.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти Для Дому і Сім'ї полуниця
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