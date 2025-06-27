У Кременчуці в ДТП постраждав водій мопеда

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26 червня на перехресті вулиць Раїси Кириченко та Архітектора Сергеєва у Кременчуці сталася аварія. Унаслідок зіткнення мопеда з автомобілем Fiat Doblo постраждав водій двоколісного транспорту.

За попередньою інформацією поліції, мопед зіштовхнувся з Fiat Doblo, за кермом якого перебував 48-річний водій. У результаті аварії 47-річний керманич мопеда отримав травми й був госпіталізований до міської лікарні.

Справу розслідують слідчі. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Обставини ДТП з’ясовуються.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві автівка зіткнулася з мотоциклом — травми отримали двоє людей.